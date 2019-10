Reggio, Ciro (Fronte Nazionale): “L’Assessore Latella deve dare le dimissioni”

"In una città dove il lavoro langue e dove molti lavoratori, tra i quali quelli dell'AVR non vedono stipendi da svariati mesi, questi lavoratori devono anche sentirsi insultare e minacciare da chi dovrebbe, come istituzione, garantirli e difenderli.

E' di questi giorni la notizia, documentata, che l'assessore Latella ha insultato e minacciato uno o più lavoratori dell'AVR, all'uscita del tecon fare decisamente 'ndranghetistico, che mal si addice ad un gestore della "res publica".

Il tutto perfettamente ricavabile da un video su Youtube di un giornalista http://youtu.be/cfIUSL1zYl4

Tralasciamo la frase detta, chi vuole può vedere il video in questione, la cosa più grave è che non ci si renda conto di cosa significhi essere un amministratore di una città, e di cosa significhi essere un personaggio pubblico. Se l'assessore Latella vuole continuare ad avere certi comportamenti, dia Immediatamente le dimissioni, perché quanto emerge lede non solo la dignità di un lavoratore, ma anche la dignità di un intera città che non merita di essere rappresentata da persone che fanno della minaccia e del linguaggio scurrile il loro modus operandi. E sappiamo bene che non è il primo a farlo.

Per questo motivo il Fronte Nazionale Calabria chiede che lo stesso rassegni immediatamente le dimissioni, in quanto il comportamento non è compatibile con quello che dovrebbe essere il comportamento di un amministratore cittadino. Dimostri di avere ancora un briciolo di dignità". Lo scrive in una nota Vincenzo Ciro (segretario Regionale – Fronte Nazionale).