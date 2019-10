Da Reggio a Malta, con il corso di formazione di inglese della Città Metropolitana

I partecipanti al corso di formazione di inglese della Città Metropolitana di Reggio Calabria sono volati a Malta.

L'iniziativa rappresenta una degna conclusione per i corsisti che – è scritto in un comunicato stampa della Città metropolitana reggina - hanno deciso di approfondire la conoscenza della lingua anglosassone, realizzata su impulso del sindaco Giuseppe Falcomatà, grazie all'impegno del consigliere metropolitano delegato alla Formazione professionale e Politiche comunitarie, Antonino Castorina, e del dirigente del Settore 5, Francesco Macheda, in collaborazione con l'Anci Giovani e il Consiglio nazionale dei Giovani.

I vertici dell'Università di Malta, il Sindaco di Valletta, l'Ambasciatore italiano a Malta sono, sono alcuni degli incontri istituzionali a cui la delegazione della MetroCity ha avuto modo di partecipare; esperienze che hanno costituito parte integrante del corso di inglese, nonché importanti momenti formativi.

La delegazione ha, inoltre, avuto modo di visitare il Parlamento Maltese.

"Riteniamo fondamentale - ha dichiarato Castorina - collegare l'Ente metropolitano all'Europa attraverso sinergie virtuose con i Paesi che fanno parte dell'Ue, promuovendo incontri bilaterali, progettazione comunitaria e rafforzando i legami e la credibilità del nostro Ente che fino a ieri non aveva neanche un ufficio per le Politiche Comunitarie. Per la seconda volta in un anno siamo riusciti a portare i nostri corsisti all'estero per approfondire la lingua, per confrontarsi con un modello estero ben organizzato e con cui si è creato un legame stabile e solido".