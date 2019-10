Fo.e.Ma-Group: al via il corso di Assistente specialistico all'autonomia e alla comunicazione

L'associazione Fo.e.Ma-Group, Ente accreditato dalla Regione Calabria ha dato il via al corso Asacom "Assistente specialistico all'autonomia e alla comunicazione", dopo l'open day tenutosi il 15 ottobre scorso, che ha visto la partecipazione di molti interessati. L'assistente specialistico all'autonomia e alla comunicazione – si legge in un comunicato stampa dell'associazione stessa - è l'operatore socio-educativo che affianca e supporta lo studente con disabilità sensoriale (non udente, non vedente, sordo-cieco, ecc.), psico-fisica e con disturbo dello spettro autistico. Egli agisce nella compensazione delle difficoltà comunicative e relazionali, favorendo il rispetto del diritto all' istruzione e all' integrazione. Nello specifico l'operatore Asacom coadiuva il personale scolastico e sociale nell' assistenza dello studente, assiste ad personam, in particolare nelle attività scolastiche, relazionali e di studio individuale, collabora alle attività finalizzate al conseguimento di abilità e al recupero funzionale, partecipa a tutte le attività didattiche e inclusive mirate ad agevolare il più possibile l'iter scolastico dell' alunno diversamente abile, inoltre è qualificato per offrire momenti informativi inerenti le metodologie utilizzate per specifica disabilità ( lingua dei segni, Braille, e Malossi, ABA...).

Al corso di formazione autorizzato dalla CM di Reggio Calabria – è scritto ancora nel comunicato stampa del Fo.e.Ma-Group - si accede con il diploma e si consegue la qualifica di Tecnico per l'assistenza all'autonomia personale, alla comunicazione e all'inclusione sociale a favore di persone con disabilità – assistente alla comunicazione valida a livello europeo che, permette l'accesso al mondo del lavoro, anche attraverso l'iscrizione nella Short List della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nasce dall'esigenza di rispondere alle necessità di strutture pubbliche e private, scuole, ecc. in un settore dove la richiesta di persone adeguatamente formate è sempre in aumento, per garantire soprattutto un'inclusione degli alunni mediante assistenti "ASACOM" con le dovute competenze. Il corso dell'ente di formazione FO.E.MA-Group si articola in lezioni in AULA, F.A.D.(formazione a distanza – on line) e Stage/tirocinio formativo (con possibilità di convenzionare la scuola più vicina alla propria residenza o di avvalersi di quelle già convenzionate), un percorso finalizzato ad incentivare le propensioni già esistenti nei corsisti con una preparazione sinergica e ben strutturata.