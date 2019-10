Tir al porto, Paris: "Reggio Calabria ancora una volta bistrattata dal Governo nazionale"

"Reggio Calabria non può essere continuamente bistrattata da una politica che pensa ad applicare scelte scellerate e dannose per l'intera comunità. Come può il Governo dare il via libera al progetto che trasferirà nel Porto reggino il traffico dei tir pesanti per la Sicilia che, adesso, transitano a Villa San Giovanni senza calcolare i danni che comporta questa decisione?

E' una mannaia che si abbatte sulla città dello Stretto e che mette in ginocchio la sua mobilità già precaria a causa di un aeroporto moribondo, un trasporto ferroviario con pochi treni e un'autostrada i cui lavori sembrano non voler finire mai. Il nostro territorio è stato sempre poco considerato dal Governo nazionale e, ancora una volta, si lavora per affossare ancor di più la nostra gente, la nostra economia, il nostro sviluppo". Ad affermarlo il consigliere comunale Nicola Paris.

"Con il trasferimento dei tir in città, sarà praticamente impossibile spostarsi o consentire a chi vuole solamente vedere le nostre bellezze arrivarci. In questa scellerata decisione è palese la volontà di distruggere la costa e la crescita di Reggio Calabria. E non sono stati minimamente valutati, i devastanti effetti sul piano ambientale, logistico, urbanistico e salutare. E già, perché il transito dei tir mette anche a serio rischio la salute dei residenti nell'area interessata che sarà sottoposta dalle emissioni di combustibile causati dal frequente traffico di mezzi pesanti. Credo che bisogna tenere presente le vere esigenze della città e non quelle altrui di chi questo territorio non lo vive né tantomeno lo ama come noi. Il Governo nazionale e regionale dovrebbe aiutarci a potenziare e salvaguardare i servizi aeroportuali e ferroviari invece, di arrecare continuamente danni alla comunità e all'ambiente. Reggio Calabria non ha bisogno di chiacchiere o vane promesse ma di azioni concrete, volte alla sua valorizzazione turistica, economica, culturale, sociale e non essere isolata da uomini che pensano solo al proprio tornaconto".