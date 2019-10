Gli studenti del Liceo Preti Frangipane di Reggio Calabria a Budapest: le differenze culturali come ricchezza

Alcuni studenti della classe V C del Liceo Artistico Preti Frangipane hanno partecipato al Progetto Erasmus+ "G.A.M.E.S. vs ESL" a Budapest dal 14 al 18 Ottobre 2019, accompagnati dalle docenti Morabito Francesca e Ginestra Giovanna. Hanno fatto esperienza della vita scolastica in un altro Paese, condividendo le attività proposte con compagni di altre nazionalità, destreggiandosi nel parlare tutti in lingua inglese. Gli studenti ungheresi hanno fatto da guida per una "caccia al tesoro" per scoprire i posti più importanti della capitale: i ragazzi hanno dato dimostrazione di grande capacità di integrazione, risultando subito affiatati, nonostante le differenze culturali, che sono state intese come fonte di arricchimento.

