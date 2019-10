De Magistris a Reggio Calabria: "Manovra? Dal Governo parole, ma niente per il Sud"

"Il Governo, ha detto molto a parole sul Mezzogiorno, la questione meridionale e il lavoro, ma nella manovra di Bilancio non ha messo nulla". Lo ha detto Luigi de Magistris, stasera a Reggio Calabria, a margine di una iniziativa per la presentazione del programma e la candidatura ma sindaco di Sergio Pazzano, espressione di "Democrazia e autonomia" (Dema), il movimento politico fondato dal sindaco di Napoli. "Di fatto - ha aggiunto - non troviamo niente, ne' per gli Enti locali, ne' per lo sviluppo, ne' per le infrastrutture, ne' una manovra del Governo delle novita, dell'innovazione o del cambiamento. Tenendo conto delle difficolta', pero', rispetto alle parole roboanti ci aspettavamo qualcosa di piu'. Vediamo se nella discussione in Parlamento si puo' avanzare un pochino da questo punto di vista".

