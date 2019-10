Mercoledì la presentazione del progetto “School Experience Festival - Cittanova”

La SRC – Scuola di Recitazione della Calabria, ideata e diretta da Walter Cordopatri, coordinata da Giorgio Colangeli, patrocinata dal Comune di Cittanova e in collaborazione ufficiale con il Giffoni Film Festival organizza la Conferenza Stampa di presentazione del progetto "School Experience Festival - Cittanova". Lo School Experience Festival, ideato da Giffoni Experience e finanziato da MIUR e MIBACT nell'ambito del "Piano Nazionale per la Scuola", è un festival itinerante che coinvolge quattro città in tutta italia: San Donà di Piave, Cittanova, Nuoro e Palermo, con l'obiettivo di sensibilizzare e formare allievi delle Scuola di ogni ordine e grado attraverso l'utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo. Il progetto coinvolgerà Cittanova e i ragazzi delle scuole secondarie di I grado del nostro territorio dal 5 all'8 novembre, con proiezioni, dibattiti e laboratori. La conferenza si terrà mercoledì 30 ottobre alle ore 16:00 presso il Polo Solidale per la Legalità "Francesco Vinci" di Cittanova. Interverranno: • Walter Cordopatri, Direttore della SRC; • Marco Cesareo, Resp. Progetto - delegato Giffoni Film Festival; • Francesco Cosentino, Sindaco di Cittanova; • Marianna Iorfida, Assessore alla Cultura di Cittanova. Si prega di confermare la Vostra presenza al 3711205781 o via mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

