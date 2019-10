Avranno luogo nei prossimi giorni significativi interventi in materia di verde pubblico, manutenzione stradale e illuminazione pubblica nel quartiere Archi Scaccioti, nella periferia Nord di Reggio Calabria. È quanto deciso nel corso di una riunione svoltasi a Palazzo Alvaro, che – si legge in un comunicato stampa dell'ente di Palazzo San Giorgio - peraltro fa séguito al sopralluogo effettuato direttamente dal sindaco Giuseppe Falcomatà nelle case popolari del quartiere solo tre settimane fa, a margine dell'intitolazione di due strade, dopo una serie di segnalazioni che facevano riferimento a diverse situazioni di degrado urbano.

Con Falcomatà il capo di gabinetto per la Città metropolitana Francesco Dattola, il consigliere comunale delegato alla Manutenzione stradale Filippo Burrone, il consigliere comunale delegato all'Edilizia residenziale pubblica Giuseppe Sera, l'amministratore unico della società in house Castore Giuseppe Quattrone, il responsabile dell'Ufficio tecnico della stessa Castore Francesco Fascì, Paolo Giustra responsabile Pubblica illuminazione del Comune, Vincenzo Cuzzola responsabile Manutenzioni stradali del Comune.

«Faremo quello che avevamo anticipato – è il commento del primo cittadino a margine dell'incontro – mettendo in campo tutti i nostri mezzi e tutte le nostre risorse per assicurare nel più breve tempo possibile decoro e sicurezza a tutti i cittadini, anche nelle zone meno centrali di Reggio Calabria».