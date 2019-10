Nasce l’app del Comune di Ardore

A pochi mesi dall'insediamento dell'amministrazione targata Campisi sono già tanti i punti programmatici realizzati. E un altro tassello da aggiungere quest'oggi – è scritto in un comunicato stampa del coordinamento Ardore Terra Madre – è l'applicazione comunale. Si tratta di un progetto presentato dal consigliere Marco Pulitanò e approvato in giunta nella delibera del 18 giugno scorso. A cosa serve l'applicazione? L'app 'Comune di Ardore' è stata pensata come un servizio utile ai cittadini, ai turisti e anche alle istituzioni. Un unico posto in cui potrai trovare gli eventi e le ultime notizie in tempo reale sul Comune di Ardore e non solo. All'interno sono presenti diversi servizi utili per l'informazione, la possibilità di partecipare a sondaggi d'opinione, approfondimenti sui luoghi d'interesse presenti sul territorio e molto altro.

"Innanzi tutto voglio ringraziare il sindaco Campisi e tutti i componenti della giunta per la fiducia che mi è stata data" ha dichiarato Marco Pulitanò, promotore dell'iniziativa. "Ringrazio ancora Agata Varacalli, dirigente dell'area amministrativa ed il suo collaboratore Carmine Capogreco, che si occuperà della gestione, ma i meriti vanno soprattutto a Stanislav Sidorov, giovane ucraino intraprendente che vive a Roccella da molti anni, ingegnere del progetto Shareland, che aiuta ad avvicinare i cittadini agli enti istituzionali attraverso strumenti utili ed innovativi".

Il sindaco Giuseppe Campisi ha infine dichiarato: "Sono molto contento di questo progetto, l'applicazione comunale è simbolo di rinnovamento, col quale possiamo pensare in maniera molto positiva al futuro della nostra cittadina."