Giovedì presentazione dell’iniziativa “Reggio è tornata. Da Sud tornare a essere città”

Giovedì alle ore 11.00 presso il Malavenda Cafè una conferenza stampa presenterà l'iniziativa "Reggio è tornata. Da Sud tornare a essere città" organizzata dal Collettivo La Strada, insieme a demA (Democrazia e Autonomia) con il coordinamento della piattaforma municipale Nomi Cose Città R come Reggio, che si terrà il 26 ottobre, alle ore 17.30, all'auditorium Don Orione (Sant'Antonio).

"Un evento - si legge in una nota - che servirà a parlare di Reggio con delle proposte programmatiche e di contenuto, alla presenza del sindaco di Cinquefrondi Michele Conia, del sindaco di Napoli Luigi de Magistris e del candidato a sindaco di Reggio Calabria Saverio Pazzano.

L'evento del 24 ottobre vuole essere un'occasione per tutta la città per lavorare al cambiamento, per recuperare alla situazione di evidente difficoltà che Reggio vive. Un modo per connettere Reggio al resto del Meridione, all'Italia e all'Europa".