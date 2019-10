Reggio, il 24 ottobre cerimonia di consegna dei diplomi di Alta Formazione in Fotografia Documentaria e Reportage Bluocean’s Workshop A.A. 2018/19

Si svolgerà giovedì 24 ottobre alle 11.00 presso l'Aula Magna dell'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria la discussione delle tesi e la cerimonia di consegna dei diplomi di Alta Formazione Bluocean's Workshop in Fotografia Documentaria e Reportage.

L'evento sarà presieduto dal Rettore dell'Università Prof. Salvatore Berlingò con la presenza del Prof. Roberto Mavilia, del Direttore Didattico e Amm. Unico di Bluocean Dott. Francesco Scarpino, del corpo docente dell'Unistrada e dei vertici del Settore Alta Formazione della Regione Calabria.

Il percorso didattico "Bluocean's Workshop Corso di Alta Formazione Fotografia Documentaria e Reportage" ha valenza accademica riconoscendo 57 CFU Crediti Formativi Universitari, ed ha coinvolto 18 giovani professionisti provenienti da tutta la regione che hanno frequentato i 15 moduli dell'edizione 2018/19 con merito, oltre ai tirocini svolti presso gli uffici media e cultura degli Enti coinvolti dal progetto Bluocean.

Il Bluocean's Workshop, evento patrocinato in esclusiva da National Geographic, ha registrato negli anni la direzione di grandi maestri della fotografia contemporanea internazionale tra cui Randy Olson, Melissa Farlow, William Daniels, Lynn Johnson, Carsten Peter e Erika Larsen.

Viene considerato un appuntamento di assoluto rilievo nel panorama didattico e formativo, non solo nazionale; si caratterizza per l'originale metodologia applicata all'insegnamento.

I partecipanti sono impegnati in sessioni full immersion, d'aula o shooting sul campo, durante le quali, lavorando gomito a gomito con i maestri fotografi, si impegnano a realizzare un reportage fotografico seguendo i dettami di National Geographic.

Bluocean ha pubblicato l'Avviso di partecipazione per l'A.A. 2019/2020 rivolto a giovani e professionisti residenti in Calabria e tutt'ora in corso di validità.