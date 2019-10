Reggio, Giordano (Verdi): "Quale plastic free?"

"E' dell'agosto scorso la riunione della Giunta Comunale di Reggio Calabria che ha discusso, quale ordine del giorno, l'adesione al protocollo "Plastic Free", proposto da noi Verdi tempo prima. Ad oggi non si trova nessuna nuova delibera in merito a questa scelta e, soprattutto non abbiamo letto niente in merito alle azioni ed agli indirizzi necessari per mettere in esecuzione quanto stabilito.

Continua così l'uso di oggetti in plastica monouso negli uffici comunali, i cui spazi attrezzati dagli appositi distributori, come da foto, straripano di bicchieri, bottiglie, palettine, involucri e quant'altro, tutto rigorosamente in plastica, raccolti in buste si spera differenziate.

Eppure gli intenti di rendere gli uffici comunali "plastic free" sono stati ben pubblicizzati dall'attuale amministrazione che a questa iniziativa, sembra si sia dimenticata di dare seguito. Sperando che l'indirizzo ecologista a cui l'attuale governo cittadino vorrebbe conformarsi, non sia l'ennesima desolante strategia da campagna elettorale, la Federazione Cittadina dei Verdi di Reggio Calabria chiede che vengano al più presto deliberati gli indirizzi in esecuzione del "plastic free" da parte dell'amministrazione reggina e che vengano invitati all'adozione di tali misure, anche gli altri Comuni dell'area metropolitana per tramite dei loro sindaci, in sede di Consiglio Metropolitano.

Inoltre, nella logica propositiva che ci contraddistingue e nel rispetto dell'operato e delle competenze di assessori e consiglieri, ci permettiamo di indicare delle linee esecutive per il protocollo adottato che, malgrado banali, sono essenziali per l'abolizione della plastica monouso:

1 eliminazione dai distributori delle bottiglie di plastica per acqua ed altri tipi di bevande; 2 istallazione degli erogatori di acqua naturale o frizzante anche refrigerata; 3 distribuzione ai dipendenti di borracce in alluminio riciclato per consumare acqua anche alla scrivania; 4 sostituzione nei distributori di bevande calde, dei bicchieri di plastica con quelli di carta e delle paline di plastica per girare il caffè con quelle di legno; 5 proposte ai dipendenti di percorsi virtuosi per diventare sempre più plastic free, promozione di campagne di sensibilizzazione ai cittadini ed ai commercianti sull'uso consapevole della plastica monouso e non; 6 Eliminazione dei prodotti monouso dagli asili comunali;

E' un piccolo contributo ecologico ma pur sempre una grande azione informativa sulla salvaguardia ambientale". Lo afferma in una nota Vincenzo Giordano, Consigliere di Federazione Nazionale del partito dei Verdi.