La Cgil Reggio Calabria – Locri raccoglie l'appello dell'ANPI che ha chiamato a raccolta le forze democratiche del territorio per una mobilitazione che si pone l'obiettivo di contrastare il pericoloso progetto di realizzazione delle "autonomie regionali differenziate" e, pertanto, nell'ambito della propria campagna denominata "Cento Piazze", parteciperà al "Presidio per la Democrazia e la Costituzione" di sabato 19 ottobre 2019 che si terrà dalle ore 9,30 alle ore 12,00 in piazza Italia a Reggio Calabria.

La Cgil – si legge in un comunicato stampa del sindacato - sostiene la mobilitazione e invita i propri iscritti, i cittadini e le forze sane del territorio a partecipare al presidio per contrastare un disegno che renderebbe ancora più marcate ed intollerabili le disuguaglianze, già oggi esistenti, tra regioni e tra cittadini a cominciare dalla sanità e dalla scuola. Sarebbe inaccettabile assistere passivamente all'azzeramento dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione.

Per questi motivi, in coincidenza con l'iniziativa programmata dalla Lega di Salvini che si terrà a Roma sul tema delle "autonomie regionali differenziate", la Cgil rilancia e sostiene il presidio promosso dall'ANPI.

Sarà l''occasione – scrive ancora l'organizzazione sindacale - per veicolare da Reggio Calabria un messaggio di forte unità al Paese e nel contempo per esprimere un NO forte e convinto alla guerra scatenata da Erdogan, ribadendo che il "ripudio della guerra" è sancito dalla nostra Costituzione.