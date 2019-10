Reggio, a Porto Bolaro la mostra “Il Fantastico Mondo di Jules Verne”

Porto Bolaro ospiterà, a partire da venerdì 18 ottobre, e fino all'8 novembre, la mostra "Il Fantastico Mondo di Jules Verne", che celebra il lavoro dello scrittore che da secoli fa sognare grandi e piccoli grazie ai suoi romanzi di avventura.

La mostra è rivolta sia ai bambini che agli adulti ed è strutturata in maniera interattiva, funzionale e coinvolgente, con lo scopo di far divertire ma allo stesso tempo insegnare.

Attraverso i suoi racconti ambientati nell'aria, nello spazio e nei mari più profondi, Jules Verne ispirò scienziati e lo sviluppo di nuove applicazioni tecnologiche in epoche successive.

L'esclusività dell'iniziativa è quella di catapultare l'utente nel "mondo fantastico" descritto dal romanziere: saranno infatti riprodotti alcuni degli ambienti ed elementi che hanno caratterizzato i suoi racconti, come ad esempio la Casa a Vapore, il Nautilus, il Globus e molto altro ancora.

Laboratori didattici e letture animate introdurranno i visitatori al percorso espositivo, fatto di isole animate e interattive: qui sarà possibile immergersi completamente nelle magiche atmosfere che il romanziere francese seppe creare con tanta abilità e fantasia.

Sarà possibile rivivere le emozioni de il "Giro del Mondo in Ottanta giorni", toccare da vicino il Nautilus di "Ventimila Leghe Sotto i mari", ammirare il Globus de "Il viaggio al centro della terra", oppure la "Casa a Vapore", l'ufficio di Jules Verne, Robur il conquistatore, "Dalla terra alla luna", "Tribolazione di un cinese".

La mostra unica nel suo genere, è gratuita e fruibile tutti i giorni, mentre speciali visite guidate saranno organizzate per le classi degli Istituti Primari durante le mattine dei giorni infrasettimanali.

Quella di Porto Bolaro sarà l'unica tappa in esclusiva per la Calabria.