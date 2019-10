Reggio, si insedia il nuovo direttivo della Fidapa Sezione Morgana

Martedì, 8 Ottobre 2019, presso il Circolo Tennis "Rocco Polimeni", si è svolta la cerimonia di Insediamento del Direttivo 2019/2021 della Fidapa Reggio Calabria Sezione Morgana. Alla presenza di numerosi ospiti e delle amiche Socie, la neo Presidente, la professoressa Michela De Domenico, dopo aver salutato i presenti ha manifestato la propria gioia, nonostante abbia sottolineato il rilevante impegno assunto che comporterà non solo onori, ma molti oneri.

Chiarendo di voler lavorare in questo biennio con giusta e corale armonia per "volare alto", ha ripreso il pensiero di Menenio Agrippa, che rivolgendosi al senato romano spiegò l'ordinamento sociale paragonandolo metaforicamente ad un corpo umano nel quale, come tutti gli insiemi costituiti da parti connesse tra loro, gli organi sopravvivono solo se collaborano, diversamente periscono. L'intento della professoressa De Domenico sarà dunque quello di lavorare in serenità e con il giusto spirito che contraddistingue le donne della Fidapa, per un biennio proficuo e soprattutto di squadra composto da sani valori e precisi obiettivi. A conclusione della cerimonia e dopo aver consegnato le nomine alle Referenti delle Commissioni, la Cerimoniera della sezione, Antonella Laganà, ha dato lettura dell'affettuoso messaggio inviato dalla Past Presidente distrettuale Giusi Porchia, per poi presentare il Comitato di Presidenza: • Presidente: Michela De Domenico • Vice Presidente: Irene Tripodi • Tesoriera: Emira dal Moro • Segretaria: Antonella Stirparo Consigliere: • Mara Coccoli • Natalia Cuzzucoli • Rosalba D'Agostino • Cinzia Iadicola • Antonia Lanucara • Silvana Ocello Collegio dei Revisori: • Giuseppina Iadicola • Maria Rita Mallamaci • Daniela Pizzimenti La serata è stata poi allietata da una amichevole ed alquanto festosa conviviale.