Anci Giovani Reggio Calabria : varato il Coordinamento Provinciale, a novembre stati generali delle politiche giovanili

"Anche nell'area metropolitana di Reggio Calabria prende forma l'Anci Giovani grazie all'adesione di numerosi amministratori under 35 riunitisi in assemblea per intraprendere un percorso di confronto costruttivo per migliorare dal basso le comunità che compongono la Città Metropolitana di Reggio Calabria" a dirlo è Antonino Castorina Consigliere Metropolitano delegato al Bilancio e componente del Coordinamento Nazionale di Anci Giovani.

"Grazie allo sforzo della coordinatrice metropolitana Miriam Idone e con il supporto continuo e prezioso del presidente di ANCI Giovani Calabria, e del presidente regionale Marco Porcaro, da adesso i giovani amministratori del reggino avranno un organismo all'interno del quale poter affrontare le problematiche dei singoli territori in una chiava complessiva con una visione all'intero bacino metropolitano".

"Siamo estremamente soddisfatti" – prosegue Castorina – "per l'inizio di questa nuova avventura che certamente porterà risultati che andranno ad incidere in meglio sui territori e che aiuteranno i giovani amministratori a intraprendere percorsi virtuosi grazie al confronto con i colleghi".

"Un primo passo verso la normalizzazione che" – afferma Castorina il delegato nazionale allo sport ed alle Carceri di ANCI Giovani – "porterà al centro dell'attenzione degli amministratori le comunità, i cittadini, in una chiave di prospettiva futura per il miglioramento delle nostre città".

A novembre promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e di intesa con Anci organizzeremo " Gli Stati Generali delle Politiche Giovanili" un momento di sano confronto per elaborare idee costruttive per il governo degli enti locali.

Durante l'assemblea metropolitana ha preso parte anche il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Nicola Irto ed il Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà.