Bovalino (RC), premio letterario “Mario La Cava” 2019: le opere in concorso

Sono trentasette le opere in concorso al Premio letterario "Mario La Cava" 2019,terza edizione,organizzato dal Comune di Bovalino in collaborazione con il Caffè letterario "La Cava", con il patrocinio della Regione Calabria e il contributo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri, quest'anno declinato sul tema "Il viaggio. Percorsi vissuti, narrati e immaginati".

Queste le opere partecipanti:

Salvatore Audino, Carmela Barbara - Tornanti -Rubbettino Editore

Arcangelo Badolati, Peppino Mazzotta - Muori cornuto - Pellegrini Editore

Alessandro Bertante - Pietra Nera - Nottetempo

Marco Bindi - Passaggi obbligati - Radici Future

Giusy Staropoli Calafati - Il viaggio delle nuvole - Laruffa Editore

Igor Cannonieri - Comunque una storia d'amore -Manni Editori

Luigi Carbone - La mala luce - Pellegrini

Federico Carro - Le vestigia dell'antico splendore - Pellegrini

Stefania Chiaselotti - Aspersa - Pellegrini

Maria Teresa Cipri - Uomini - Graus Edizioni

Daria Colombo - Cara premier ti scrivo - La Nave di Teseo

Caterina Adriana Cordiano - I giorni del mare - Pellegrini

Lorenzo Della Fonte - Il codice Debussy - Elliot Edizioni

Sara Ficocelli - Samia non torna a scuola - MdS Editore

Francesco Garreffa - La lettera di don José - Pellegrini

Maria Elisabetta Giudici - Il re di carta - Emersioni

Antonella Iaschi - Anguane - Lúdo Edizioni

Elena Inuso - Lo specchio dell'anima - Leonida Edizioni

Antonella La Rosa - Avrà gli occhi come il mare - Pellegrini

Vindice Lecis - Il visitatore - Nutrimenti Edizioni

Cinzia Leone - Ti rubo la vita - Mondadori

Gianni Leoni - La farfalla nel bicchiere - BIBI BOOK Editore

Danilo Manera - Lamalasantìsima - Elliot

Matteo Meschiari, Matteo Meschiari –L'ora del mondo - Hacca Edizioni

Bernardo Migliaccio Spina - Coraìsime - Rubbettino

Diego Mondella - Volevo essere Bogart - Pellegrini

Giovanna Mulas - La consistenza dell'acqua - A&B Editrice

Francesco Musmeci - Il calabrese - Lùdo

Tommaso Orsimarsi - Cielo di piombo - Pellegrini

Renato Roberto Pancallo - Il testamento di Palazzo Fragalà - Pelllegrini

Tea Ranno –L'amurusanza - Mondadori

Matteo Righetto - La terra promessa - Mondadori

Cosimo Sframeli - 'Ndrangheta addosso - Falzea Editore

Elena Stancanelli - Venne alla spiaggia un assassino - La nave di Teseo

Nadia Terranova Nadia Terranova - Addio fantasmi -Einaudi

Giuseppe Mario Tripodi - Catalogo della casa di Gianni - Il seme bianco

Caterina Zaccaroni - Vita di C. - Mondadori

Andrea Di Consoli, Stefano Ercolino, Marco Gatto, Loredana Lipperini e Vito Teti, componenti della giuria del Premio, valuteranno le opere ed entro il 20 novembredesigneranno la terna finalista. Nella cerimonia conclusiva, prevista per il 14 dicembre 2019, con voto segreto decreteranno il vincitore.

Vincitore della prima edizione, nel 2017, Claudio Magris; premio speciale a Raffaele Nigro. La seconda edizione, nel 2018, ha visto vincitrice Maria Pia Ammirati con il romanzo Due mogli – 2 agosto 1980 (Mondadori). Premio speciale a Raffaele La Capria. Ospite della serata finale, è stato Goffredo Fofi, autore della prefazione all'opera I fatti di Casignana di Mario La Cava, ripubblicata da Rubbettino.

Per ulteriori informazioniwww.comune.bovalino.rc.it., Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .,premiolacava.wordpress.com.