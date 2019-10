Reggio, l’omaggio del sindaco Falcomatà ai due agenti della Polizia di Stato uccisi a Trieste

Un fascio di fiori presso il monumento ai caduti all'interno della Questura cittadina. È l'iniziativa promossa dal Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà come segno di solidarietà alle famiglie dei due agenti della Polizia di Stato uccisi in servizio nei giorni scorsi a Trieste.

"Un simbolo di vicinanza - ha affermato il sindaco - all'intera comunità della Polizia di Stato, a tutti quegli uomini che lavorano quotidianamente in silenzio, spesso rischiando la propria vita, per garantire la sicurezza ed i diritti di tutti i cittadini".

Alla cerimonia di oggi pomeriggio, insieme al sindaco Falcomatà, erano presenti anche il Prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani e il Questore Maurizio Vallone che hanno accompagnato il primo Cittadino alla deposizione del fascio di fiori.

"Credo sia significativo che tanti reggini, alcune associazioni e organizzazioni sindacali, in questi giorni abbiano pensato di venire al Monumento ai Caduti in Questura a recare il loro omaggio - ha aggiunto il sindaco Falcomatà a margine della cerimonia - segno del grande affetto della nostra comunità ha nei confronti della Polizia di Stato, che costituisce per tutti noi un solido riferimento per la sicurezza di ogni cittadino".