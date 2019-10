Reggio, domani inaugurazione mostra "Luci & Ombre. Tradizioni Millenarie del Sud Italia" di Nicodemo Misiti

Domani alle ore 18:00, presso il Consiglio Regionale della Calabria, Sala Giuditta Levato (Via Cardinale Portanova di RC), sarà inaugurata la mostra fotografica "Luci & Ombre. Tradizioni Millenarie del Sud Italia" di Nicodemo Misiti. Prima dell'inaugurazione della mostra si svolgerà la tavola rotonda sulle Tradizioni Millenarie della Calabria.

Interverranno: on. Nicola Irto, presidente del Consiglio Regionale della Calabria, dott.ssa Irene Calabrò, assessore alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico del comune di Reggio Calabria, arch. Ottavio Amaro, professore e direttore generale dell'Università Mediterranea, prof. Gisella Murgia, docente Università per Stranieri Dante Alighieri Reggio Calabria, coordina la dott.ssa Loreley Rosita Borruto, presidente del Centro Internazionale Scrittori della Calabria, conclude l'autore della mostra. Nicodemo Misiti, calabrese, laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne (Inglese e Francese), ha collaborato con il progetto "Atlante Linguistico Siciliano" presso il Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani di Palermo in qualità di fotografo di materiale etnografico. Fotografo dal 2001 ha pubblicato le sue foto su riviste a stampa e online. Ha partecipato a Workshop di Fotografia e si si occupa di Fotografia Naturalistica, Street e Ritratto. Numerose sue fotografie sono state acquistate e pubblicate su riviste di cultura e libri di viaggi in Italia.