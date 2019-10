Camera di Commercio di Reggio Calabria, Dieni (M5S): "Rielezione Tramontana ottima notizia"

"La rielezione di Antonino Tramontana alla guida della Camera di commercio di Reggio Calabria è un'ottima notizia per tutto il comparto produttivo ed economico della provincia". Così la deputata del Movimento 5 Stelle Federica Dieni.

"Nel corso del suo primo mandato - sottolinea la parlamentare -, Tramontana ha dimostrato una eccezionale capacità di ascolto delle istanze dei commercianti, una altrettanto rara attitudine al confronto e una propensione a una progettualità di largo respiro e in grado di aiutare le tante imprese del territorio a crescere".

"La sua rielezione per acclamazione - conclude Dieni - conferma le qualità del presidente della Cdc di Reggio, che ora avrà a disposizione altri tre anni per portare a compimento i tanti progetti già in cantiere. Tramontana è l'uomo giusto nel posto giusto e gli faccio i miei migliori auguri di buon lavoro".

