Camera di Commercio Reggio Calabria, Vecchio: “Bene riconferma Tramontana”

"A nome di Confindustria Reggio Calabria mi congratulo con Antonino Tramontana per la sua conferma alla presidenza della Camera di commercio metropolitana. La rielezione per acclamazione certifica l'unanime consenso del consiglio camerale attorno alla sua figura, rende onore al lavoro svolto finora ed è motivo di orgoglio per la nostra associazione, di cui Tramontana è espressione". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Vecchio.

"Il presidente Tramontana è un imprenditore affermato e concreto che ha amministrato l'ente camerale con oculatezza, nel rispetto della mission dell'ente. Auspico - aggiunge Vecchio - che la rinnovata fiducia delle categorie produttive attorno al Presidente sia foriera di una sempre maggiore intraprendenza di questo organismo, indispensabile per lo sviluppo dell'economia del territorio. Confindustria opererà al fianco della Cciaa nella consapevolezza che la sinergia tra gli attori economici contribuisce alla ripresa del tessuto imprenditoriale locale".