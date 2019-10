“Quali politiche per Reggio Calabria?”, l’Istituto Diocesano ‘Lanza’ inaugura il nuovo anno sociale

Giovedì 10 Ottobre 2019 alle ore 18.00 presso l'Aula Magna Farias (Via del Seminario presso l'ISSR-RC) sarà inaugurato l'anno sociale 2019-2020 dell'Istituto Diocesano di Formazione Politico-Sociale Mons. A. Lanza" di Reggio Calabria.

Dopo una breve introduzione e presentazione del programma annuale da parte del Prof. Antonino Spadaro, Direttore dell'Istituto, sarà il Prof. Luigi D'Andrea , Ordinario di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Messina, ad inaugurare i corsi e a relazionare su "Liberal – Democrazia e crisi della politica nell'età dei populismi".

Il Prof. D'Andrea è titolare della III Cattedra di Diritto costituzionale nel Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, presso il Dipartimento di Giurisprudenza.

È membro dell'AIC (Associazione dei Costituzionalisti Italiani) e dell'Associazione di costituzionalisti "Gruppo di Pisa". Dal 2018 è Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'università degli Studi di Messina.

Il corso – si legge nel comunicato stampa dell'Istituto Diocesano di Formazione Politico-Sociale - che quest'anno ha come tema : «Quali politiche per Reggio Calabria? Territorio, Comunità e Partecipazione» si articolerà su 3 direttrici: 1) Ricostruire i Diritti; 2) Riforma dell'Unione Europea e Regionalismo differenziato; 3) La Democrazia all'epoca del Web.

Per facilitare la frequenza del percorso formativo degli iscritti, il corso – caratterizzato di solito da incontri bisettimanali – è largamente concentrato nel I quadrimestre. L'ISFPS, in connessione alle attività curriculari e in collaborazione con altri, propone anche 4 incontri della "Cattedra del dialogo".

Nel complesso si svolgeranno 22 incontri per circa 40 ore di didattica frontale (nel caso delle lezioni, ogni incontro è di 2 ore: una di relazione e una di dibattito fra docente e uditori), con la partecipazione attiva di tutti i corsisti. Il corso è totalmente gratuito ed aperto a tutti: cittadini italiani e non, credenti e non credenti.Nel quadro della c.d. "terza missione" degli atenei italiani, il corso ISFPS 2019-2020 è stato accreditato dal DIGIES(Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane) dell'Università Mediterranea di RC di 5 CFU (crediti formativi) integrativi, per gli studenti che frequentino in modo regolare ed attivo almeno i 2/3 degli incontri. Comunque tutti gli iscritti partecipanti ricevono un regolare attestato di frequenza.