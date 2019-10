Fondi ai disabili, Dieni (M5S): “Asp di Reggio Calabria sblocchi la situazione”

«L'Asp si attivi subito per sbloccare i fondi destinati ai disabili gravissimi della provincia di Reggio Calabria». È la richiesta della portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle Federica Dieni.

«Diversi organi di stampa – continua la deputata – riportano il caso dei 200 disabili, tra cui 10 affetti da Sla, che da nove mesi non riceverebbero l'assegno di cura mensile pari a 600 euro al mese, soldi necessari per sostenere le spese relative all'assistenza domiciliare. Le risorse bloccate ammonterebbero a 1,6 milioni di euro, provenienti dal Fondo nazionale per la non autosufficienza».

«Quasi inutile sottolineare – aggiunge Dieni – l'importanza di questi contributi, destinati a persone che vivono in situazioni di grande difficoltà e che non possono essere abbandonate al loro destino. Mi auguro, pertanto, che i vertici dell'Asp vogliano affrontare nel più breve tempo possibile questa situazione e trovare una soluzione che liberi risorse stanziate nell'ormai lontano 2015».

