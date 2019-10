Camera Nazionale Giovani Fashion Designer: arriva a Gioia Tauro il “Bridal Fashion Show”

Dopo il trionfo della scorsa edizione, la Camera Nazionale Giovani Fashion Designer (CNGFD) riapre le porte al "Bridal Fashion Show". L'esclusivo evento si svolgerà domenica 13 ottobre, alle ore 18:00, presso il Centro Commerciale Annunziata di Gioia Tauro e rientra, sempre, all'interno del ricco calendario di appuntamenti del "Wedding Expo 2019". La fiera più importante della Calabria, dedicata al mondo degli sposi ed alla casa, organizzata dalla Società Mediterranea Comunicazioni di Antonio Rositano e Daniele Iamundo, taglierà il nastro il 10 ottobre, alle ore 16:00 e si concluderà il 13 ottobre proprio con l'autorevole kermesse. In passerella le incantevoli collezioni 2020 delle eccellenze del Made in Italy e dei fashion designer che, con la loro unicità, il loro estro e la loro indiscussa creatività, si sono ritagliati un ruolo di tutto rispetto nel mondo del fashion system: Noemi Azzurra Neto dell'Acqua stilista per il brand Davida Sposa; Mariateresa Furfaro con il suo brand FeMme; Antonino Cedro con il suo brand Antonino Cedro Couture.

A presentare l'evento, nella splendida cornice della sala eventi del Wedding Expo 2019, Alessandra Giulivo, presidente della(CNGFD). Tra gli ospiti, il vice presidente della CNGFD Giovanna Ioppolo, il direttore generale della CNGFD Dario Caminiti, il direttore editoriale della rivista Nozze Mag, Antonio Rositano. A curare l'immagine delle bellissime modelle l'hair stylist Chp di Porcaro e la make-up artist Luisa Gagliostro. Durante la serata verrà conferito il premio "Wedding Award Exhibition" alle aziende espositrici che avranno allestito il proprio stand con più creatività, originalità ed eleganza. E' tutto pronto per vivere insieme un indimenticabile "Bridal Fashion Show 2019", durante il quale le future spose avranno l'opportunità di vedere sfilare l'abito dei propri sogni.