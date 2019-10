Reggio, i lavoratori di Avr scioperano: raccolta rifiuti interrotta per 24 ore

di Simone Carullo-Da stamattina i lavoratori di AVR sono in sciopero. Il servizio di raccolta dei rifiuti, nel Comune di Reggio Calabria, è dunque interrotto per 24h, salvo che per i luoghi sensibili. I lavoratori, ormai esausti per i continui ritardi nei pagamenti, rivendicano due mesi di stipendio ma non solo, l'Azienda romana avrebbe omesso di pagare anche i Modelli 730, versare le quote del TFR, la cessione del 5° ed il Fondo integrativo di Assistenza Sanitaria per i dipendenti dei Servizi Ambientali e Funerari.

Lo striscione esposto nel sit-in di fronte la sede di AVR S.p.A., a Campo Calabro, che recita "Senza onestà, rubate la nostra dignità", la dice lunga sul clima che si respira da quelle parti.

"Tutto questo - spiega Francesco Callea, Segretario Generale FP-CGIL Reggio-Locri, raggiunto telefonicamente - ha ripercussioni gravissime nella vita dei lavoratori, i quali, oltre ad espletare un servizio molto delicato ed importante, sono costantemente alle prese con l'insicurezza economica, dati i sistematici ritardi nel pagamento degli stipendi che dura da ormai oltre un anno".

Si tratta di una situazione estremamente complessa in cui i lavoratori divengono uno strumento in mano all'azienda per far pressioni sul Comune di Reggio Calabria, che sarebbe ancora moroso sebbene nel corso dell'anno si sia impegnato a pagare con regolarità. Il fatto però non dovrebbe avere ripercussioni dirette sugli stipendi dei lavoratori in quanto, da contratto, tale pagamento è garantito dalla clausola di rischio d'impresa che è a totale carico di AVR. E proprio il contratto tra l'Ente appaltante ed il gestore del servizio sembra essere il nodo della questione. Tale contratto, infatti, è in scadenza e il sindaco Falcomatà, in una recente dichiarazione pubblica, ha sostenuto di voler internalizzare il servizio costituendo una società in house. Il che, tra l'altro, garantirebbe un rilevante risparmio per le casse comunali. Nondimeno, allo stato attuale, in assenza di un nuovo bando e senza che vi siano i tempi tecnici per una transizione immediata del servizio ad una società in house, tutto lascia pensare che sarà infine data una proroga ad AVR.



Sulla vicenda, però, gli interrogativi sono ancora molti: l'eventuale costituzione di una società in house per la gestione dei rifiuti garantirà tutti i contratti di lavoro in essere?

Perché AVR è ritardo con i pagamenti degli stipendi anche nei comuni che sono perfettamente in regola con i versamenti, come ad esempio Taurianuova?

Quali sono le reali cifre della vendita della differenziata che il Comune, con liberatoria, ha ceduto all'azienda romana?

Vi è poi la questione della sicurezza: i lavoratori protestano per le condizioni precarie dei mezzi di raccolta che presentano fari rotti, paraurti fissati con fildiferro, ecc..

In seguito al mancato rispetto dei patti raggiunti nei primi mesi di quest'anno in Prefettura da parte di AVR, il sit-in è stato unitariamente dichiarato da Francesco Callea, FP-CGIL; Giuseppe Triglia, FIADEL; Domenico Lombardo, UIL; ed Giuseppe Larizza, CILS.

