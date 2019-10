Cannizzaro (FI): “Renzi ha fatto danni enormi alla Calabria”

"Renata Polverini, per una questione tecnica, ha pensato di autosospendersi per qualche giorno dal partito. Renata Polverini e' in Forza Italia e rimarra' assolutamente in Forza Italia. Mi sono confrontato con lei. Tenta di alimentare un sano dibattito interno. Renzi anche in Calabria ha contribuito a fare un danno enorme, non andrei mai con lui, ne' lo farebbe Mara Carfagna, ribadisco questo concetto con forza". Lo ha detto, riferisce una nota, il parlamentare di Fi Francesco Cannizzaro al programma Perfidia su LaC Tv.

"La vicepresidente del Senato non e' in grado di rappresentare gli italiani. Ha scritto cose sbagliate su di me dietro una tastiera. Mi ero proposta io come vicepresidente del Senato senza presunzione perche' ho fatto una buona campagna elettorale. Mi sono proposta anche per il Governo, ma Di Maio non mi ha scelta. Con Renzi e' possibile ricominciare a fare politica. Il mio non e' un tradimento, e' una scelta politica". Lo ha affermato la senatrice di Italia Viva Silvia Vono al programma Perfidia su LaC Tv. "Di Maio - ha aggiunto - mi aveva chiesto di ripensarci, che sono una brava persona e che mi avrebbero massacrata, ma io non ho risposto e smentisco di aver dato io alla stampa gli sms con lui. Sono pronta a ricandidarmi nel mio collegio con Italia Viva, ma non ho preso i voti di un partito. Sono stata un valore aggiunto al M5S".