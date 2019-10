Anche a Reggio Calabria la Settimana del benessere sessuale

Aumentare l'attenzione verso l'educazione sessuale e affettiva in Italia, diffondendo una conoscenza adeguata delle tematiche legate alla sessualità con il supporto delle ricerche in sessuologia scientifica per aiutare la persona a trovare il proprio equilibrio attraverso la conquista del benessere. È questo l'obiettivo della Settimana del Benessere Sessuale, già in corso dal 28 settembre e fino al 5 ottobre, giunta alla sua sesta edizione e organizzata dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (Fiss).

Nel corso della settimana gli esperti della Fiss apriranno gli studi per offrire consulenze gratuite nelle diverse regioni italiane. L'appuntamento darà modo, a coloro che non hanno mai sentito la spinta a rivolgersi a uno specialista, di cogliere l'occasione per condividere un pensiero, la preoccupazione di vivere un rapporto critico di coppia o affermare la consapevolezza del proprio corpo.

Anche a Reggio Calabria sarà possibile prenotare una consulenza gratuita, che sarà tenuta dall'esperta in educazione sessuale Francesca Cutrupi, chiamando al numero 342.0288067 o scrivendo all'email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. Instagram @selvaginachicca_chicca.