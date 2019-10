Reggio, domani il workshop dal titolo “Processi collaborativi di progetto e cantiere”

Si terrà domani con inizio alle ore 14.30, presso il Salone dell'Associazione degli Industriali in via del Torrione 96 a Reggio Calabria, il workshop dal titolo "Processi collaborativi di progetto e cantiere".

Patrocinato da Confindustria Reggio Calabria – Sede territoriale di Unindustria Calabria, ANCE Reggio Calabria, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria, Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Reggio Calabria e del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Reggio Calabria, il workshop rientra nell'ambito del progetto denominato "GREEN BIM – Green Building Information Modeling: Ricerca e Sviluppo per la modellazione, la digitalizzazione e la sostenibilità dell'impresa Berna Costruzioni Srl" finanziato dal POR FESR-FSE Calabria 2014-2020 Fondi strutturali e di investimento europei.

Il workshop propone un processo BIM basato su un unico flusso coordinato d'informazioni, grafiche e non, che permetta di evidenziare i Processi collaborativi BIM di progetto e cantiere.

Il programma dell'evento, disponibile sul sito del progetto, all'indirizzo www.greenbim.it, si articolerà nel corso del pomeriggio e prevede i seguenti interventi: Maria Concetta Tripodi, Amministratrice giudiziaria Berna Costruzioni Srl; Tommaso Melchini, Coordinatore didattico Master BIM Università Mediterranea di Reggio Calabria; Domenico Tripodi, Manager Progetto di R&S GREEN BIM; Alberto Pavan, Responsabile Scientifico del Progetto di R&S GREEN BIM, Dipartimento ABC del Politecnico di Milano; Viviana Tirella, Progetto di R&S GREEN BIM; Fortunato Ceravolo, Progetto di R&S GREEN BIM; Domenico Calabrò, Libero Professionista; Raffaele Astorino, Progetto di R&S GREEN BIM; Francesco Berna, Progetto di R&S GREEN BIM; Michele Mandica, Progetto di R&S GREEN BIM.

La partecipazione al workshop dà diritto a 4 crediti formativi per gli iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; 2 crediti formativi per gli iscritti al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati; 4 crediti formativi per gli iscritti al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.