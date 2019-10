Reggio, al via lo “Street Control” per rilevare istantaneamente e automaticamente infrazioni al codice della strada

Nella mattinata odierna, presso il Palazzo del Governo, si è riunito il Comitato Operativo Viabilità. L'incontro, presieduto dal Prefetto Massimo Mariani, è stato convocato a seguito del verificarsi di alcune criticità, causate da lavori di manutenzione straordinaria, registratesi tra lo svicolo di Campo Calabro e quello di Santa Caterina.

Alla riunione hanno partecipato il Vice Sindaco della Città Metropolitana e l'Assessore alla Polizia Municipale e Sicurezza Urbana del Comune di Reggio Calabria, i Rappresentanti dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Sezione di Polizia Stradale, della Polizia Metropolitana, della Polizia Locale e della Protezione Civile del Comune di Reggio Calabria, dei Vigili del fuoco, dell'Anas, del SUEM 118 e del G.O.M. "Bianchi-Melacrino-Morelli".

La corretta funzionalità dell'asse viario è presupposto imprescindibile per lo sviluppo, non solo meramente economico, del nostro territorio. Le evidenti esigenze di rinnovamento delle infrastrutture stradali locali non possono, tuttavia, creare nocumento al normale svolgimento delle attività. Con questo spirito, il Prefetto ha invitato i partecipanti ad avviare un proficuo dibattito volto a individuare concrete soluzioni alle problematiche evidenziate. In particolare, si è concordato di intensificare i controlli delle Forze di Polizia sulla viabilità alternativa, onde prevenire e reprimere soste irregolari che costituiscono ulteriore ostacolo alla circolazione stradale.

Le autorità preposte allo svolgimento delle suddette attività si doteranno, per una più efficace azione amministrativa, dell'innovativo sistema denominato "Street Control", capace di rilevare istantaneamente ed automaticamente eventuali infrazioni al Codice della Strada.