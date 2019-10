L’editore della Leonida Edizioni incontra la Georgia

L'editore/scrittore della Leonida Edizioni Domenico Pòlito e l'artista Alessandro Allegra sono stati presenti in qualità di ospiti d'onore alla VII Edizione del Festival della Letteratura Internazionale "Ze-Kartan 2019" in Georgia. La casa editrice italiana già da tempo si è aperta a delle prospettive editoriali di ampio respiro utili a risaltare le specificità identitarie dei due paesi, l'Italia e la Georgia. La pubblicazione di libri firmati dalle penne più rappresentative della letteratura georgiana e la partecipazione annuale di una rappresentanza del paese transcaucasico(esponenti istituzionali e scrittori georgiani) in occasione di Xenia Book Fair – la fiera nazionale del libro all'aperto (sull'Accoglienza) di Reggio Calabria www.xeniabookfair.it– si inseriscono in un filone editoriale legato ad un contesto letterario ideale; un primo tassello di un puzzle che può trovare piena espressione nell'"Apertura", elemento connotativo sempre più marcato nella politica editoriale della casa editrice calabrese.L'incontro tra Domenico Pòlito, editore della Leonida Edizioni e AleksandreDavitadze in rappresentanza del Ministero per l'Educazione, lo Sport, la Cultura della Repubblica Autonoma di Ajara ha gettato le basi per l'avvio di un programma culturaleutile a consolidareun progetto editoriale che prevede, tra l'altro, la pubblicazione di cinque autori georgiani in lingua italiana ed altrettanti autori italiani in lingua georgiana. Gli scrittori selezionati, in una ottica di interscambio culturaletra i due paesi, parteciperebbero attivamente alle due importanti manifestazioni letterarie, "Xenia Book Fair 2020" in Italia e "Ze-Kartan 2020" in Georgia contribuendo alla conoscenza dei modelli culturali dei rispettivi paesi.

Dettagli Creato Mercoledì, 02 Ottobre 2019 18:29