[FOTOGALLERY] Reggio, inaugurato posto fisso di Polizia del presidio "Riuniti" del GOM

E' stato inaugurato oggi il posto fisso di Polizia presso il Pronto Soccorso del presidio "Ospedali Riuniti" del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Un segnale di sicurezza per pazienti e lavoratori all'interno di un Pronto Soccorso sempre in prima linea, dove spesso si manifesta concitazione e dove, non di rado, avvengono aggressioni e manifestazioni di violenza.

Erano presenti il Prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, insieme presenza al Questore Maurizio Vallone e al Direttore Generale del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" facente funzione.

I ripetuti atti intimidatori e gli svariati danneggiamenti, verificatisi nel recente passato, hanno penalizzato l'efficace azione amministrativa dell'Azienda Ospedaliera, provocando preoccupazioni sia agli utenti sia al personale medico e paramedico.

Il Prefetto ha stigmatizzato le condotte violente che interessano il nostro territorio, in special modo quelle che colpiscono il personale sanitario che tutela e, al contempo, garantisce l'esercizio di diritti inviolabili, quale il diritto alla salute, affermando che "L'inaugurazione di questo presidio è il segnale della presenza concreta dello Stato sul territorio, per ristabilire e rinsaldare la cornice di legalità necessaria alla società reggina".

"Stare vicini al Pronto Soccorso significa poter avere il polso della situazione, verificare cosa succede in casi di emergenza, di violenza di genere. E' importante essere qui per garantire sicurezza a tutta la città di Reggio Calabria che, quotidianamente vive la struttura" ha affermato il Questore di Reggio Calabria, Maurizio Vallone.

"In campo ci sono altri progetti, con l'Azienda Sanitaria grande sinergia istituzionale. Ci saranno dei turni diurni, mentre per il notturno ci sarà un collegamento tecnologico con la nostra sala operativa e per poter lanciare un allarme che ci permetterà di geolocalizzare la sussistenza di una emergenza".



