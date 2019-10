Le Tavolette di Antonello da Messina a Roma per un intervento di restauro

Le Tavolette di Antonello da Messina uno dei tesori più preziosi custodite dalla Pinacoteca comunale nei giorni scorsi sono arrivate all'Istituto centrale per il restauro di Roma dopo essere state protagoniste della mostra "Rinascimento visto da Sud" a Matera che si è conclusa con 30 mila visitatori.

Saranno sottoposte ad un intervento di restauro grazie al progetto "Restituzioni" di Intesa San Paolo e ad indagini scientifiche di studio. Si tratta di un progetto che coinvolge ben 86 nuclei di opere appartenenti al patrimonio artistico delle regioni di Italia.

"Ringrazio la Soprintendenza ABAP Fabrizio Sudano e Daniela Vinci per aver sostenuto questa operazione ed il Servizio Valorizzazione del Patrimonio culturale del Comune di Reggio Calabria insieme ai dirigenti Umberto Giordano e al direttore generale Giuseppe Putorti con l'apporto della dottoressa Daniela Neri che ha seguito ogni fase dell'iter amministrativo" dichiara l'assessore alla Valorizzazione Irene Calabrò.

"Auspichiamo che l'incontro con il direttore Luigi Ficacci e la dott.ssa Gloria Tranquilli porti novità positive per il patrimonio culturale della nostra Città. Preserviamo quanto di più bello possediamo, raccontiamolo e tramandiamolo!", conclude l'assessore attraverso un post su Facebook.

