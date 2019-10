Reggio, pubblicati gli avvisi per il reclutamento degli assistenti educativi e alla comunicazione

L'assessore alle politiche sociali e al welfare Lucia Nucera comunica che a seguito degli esiti della procedura di gara relativa al servizio "Assistenza educativa scolastica di tipo educativo per alunni disabili frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Reggio Calabria", il Settore Welfare ha proceduto all'aggiudicazione del Lotto n. 2 alla Cooperativa sociale "Fattoria nel Parco"; del Lotto n. 3 alla Cooperativa sociale "Giuli".

Gli avvisi di reclutamento del personale che le due Cooperative sociali necessitano di impiegare nel servizio aggiudicato, sono stati pubblicati ad integrazione della comunicazione pubblica, anche sui siti istituzionali degli istituti che ricadono nell'ambito di incidenza dei due lotti di gara.

Il lotto 3 comprende: I. C. "Gebbione-Alvaro", I. C. "Collodi-Bevacqua", I. C. "Telesio-Montalbetti", I. C. "San Sperato-Cardeto", per la ricerca di 31 assistenti educativi professionali e 9 assistenti alla comunicazione.

Il lotto 2 comprende: I. C. Scuola paritaria "Nuovi Orizzonti", I. C. "Catanoso-De Gasperi", I. C. "Galileo-Pascoli", I.C. "De Amicis-Bolani ", I. paritario comprensivo "San Vincenzo de' Paoli", I. C. "Vitrioli-Principe di Piemonte", Convitto Nazionale "T. Campanella", Scuola dell'infanzia "S. Francesco", Scuola dell'infanzia paritaria "Rhegium College", Scuola dell'infanzia paritaria "Caterina Troiani", Scuola dell'infanzia paritaria "Cappuccetto rosso".

Il fabbisogno è di 21 assistenti educativi professionali e 12 assistenti alla comunicazione.

La scadenza per proporre la propria candidatura è fissata alle ore 12.00 del 4 ottobre 2019 secondo le modalità indicate negli avvisi specifici a cura delle cooperative aggiudicatarie.