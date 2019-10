Reggio, Consiglio approva stato di emergenza climatica: la soddisfazione dei Verdi

"Con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della mozione relativa all'urgenza di dichiarare per il nostro territorio "LO STATO DI EMERGENZA CLIMATICA", presentata dal Partito dei Verdi Federazione Metropolitana di Reggio Calabria, si è aggiunto un altro tassello al mosaico delle attività volte a sensibilizzare l'amministrazione comunale sulle problematiche legate all'ambiente oltre che"...ad intensificare il coinvolgimento attivo di cittadini e associazioni nel processo di individuazione delle criticità ambientali e della loro soluzione, rendendo sempre più operativo lo sportello ambiente". E' quanto sostiene Mimmo Bova, Portavoce della Federazione dei Verdi Citta' Metropolitana di Reggio Calabria.

"Il percorso e' iniziato con la presentazione della mozione avvenuta attraverso una PEC indirizzata dai Verdi Metropolitani al Sindaco Falcomata' ed al Presidente del Consiglio Delfino in data 20 Maggio 2019 , a cui e' stata data rassicurazione con risposta scritta sempre a mezzo PEC dallo stesso Sindaco in data 19 luglio.Il confronto sull'argomento Emergenza Climatica e' proseguito nel corso del tempo attraverso una serie di incontri tra il direttivo della federazione metropolitana e i vertici dell' Amministrazione Comunale fino a giungere alla consegna dello schema di delibera da proporre al Consiglio Comunale, da parte del portavoce dei verdi metropolitani Mimmo Bova, al Sindaco Giuseppe Falcomatà nel corso dell'intervento dello stesso Bova in occasione della serata conclusiva della manifestazione "S'intesi" del 31 agosto 2019

Ci piace sottolineare che l'ottimo rapporto di collaborazione iniziato e consolidato da tempo con l'Amministrazione Comunale ci ha consentito di porre all'attenzione, ancora una volta, la necessità di adottare nuovi modelli di sviluppo sostenibile, tra cui la dichiarazione di emergenza climatica come sottolineato dal Sindaco"... abbiamo discusso e condiviso con i rappresentanti della Federazione dei Verdi Metropolitani e che va nella direzione degli obiettivi auspicati anche durante la manifestazione studentesca tenutasi stamani a Reggio Calabria".

Al Plastic Free,ai sistemi di mobilita' eco sostenibile ed alla illuminazione cittadina ad energia ecologica, si aggiunge anche questo importante traguardo, approvato all'unanimita' dal Consiglio Comunale e per il quale, noi Verdi metropolitani ringraziamo tutti indistintamente dalla maggioranza alla minoranza che , ha espresso, attraverso le dichiarazioni di voto della Consigliera Mary Caracciolo parole di apprezzamento nei confronti del nostro operato ecologista. Noi Verdi saremo al fianco dell'Amministrazione Comunale per dare seguito a quanto previsto dalla mozione, proponendo una serie di comportamenti che portino decisioni virtuose e condivise e che vadano nella direzione della riduzione di emissioni gassose per concorrere globalmente a mantenere la temperatura del pianeta al di sotto di 1,5°".