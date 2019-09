Reggio, il liceo artistico “Preti Frangipane” in Grecia contro la dispersione

Nei giorni dal 18 al 22 settembre 2019 in rappresentanza del Liceo artistico "Preti Frangipane" di Reggio Calabria, i prof.ri M. Campagna e G. Russo hanno partecipato al meeting finale del progetto:"Michelangelo: Ensuring School Success and Reducing Early School Leaving through fine Arts", ad Elefsina in Grecia, in collaborazione col Comune di Siderno. Questo meeting è stato il momento finale di altri incontri svolti con i partners greci e portoghesi nelle varie città, Elefsina per la Grecia, Barcelos per il Portogallo e Reggio Calabria per l'Italia. La finalità del progetto, scritto dal reggino Massimiliano Strati, è stato quello di analizzare lo studio dei sistemi scolastici italiano, greco e portoghese e l'uso appropriato delle arti per combattere la dispersione scolastica, punto cruciale messo sotto esame dalla Comunità Europea. Le attività si sono svolte in un clima di grande curiosità e solidarietà, grazie alla grande ospitalità dei partners greci, che hanno prodotto come lavoro finale un interessante documentario sulle tre realtà europee.

Dettagli Creato Lunedì, 30 Settembre 2019 20:12