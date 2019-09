Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, Siclari: "Felice per nostro concittadino Ranieri"

«Non posso che ringraziare il Comandante Giancarlo Russo per il lavoro svolto soprattutto per la nostra città. Sotto la sua direzione abbiamo inaugurato il porto turistico e, durante quella giornata di festa per la città, lui era con noi e con tutta la comunità villese per raccogliere il frutto di un duro lavoro. Allo stesso tempo sono molto orgoglioso che sia stato scelto un nostro concittadino per ricoprire un così importate ruolo. Al neo Direttore Marittimo, Antonio Ranieri, va il mio augurio di buon lavoro a nome di tutta l'amministrazione comunale certo che, sempre nello spirito di collaborazione, continueremo il percorso intrapreso per il rilancio della nostra città che guarda al mare come opportunità di sviluppo».

Con queste parole Giovanni Siclari, primo cittadino di Villa San Giovanni, ha salutato Russo e dato il benvenuto al neo direttore marittimo Ranieri augurando un continuo confronto con la Capitaneria di Porto da sempre presidio di legalità nel territorio.

Dettagli Creato Sabato, 28 Settembre 2019 17:21