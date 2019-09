Rosarno, i consiglieri comunali della Lega: “Una Calabria finalmente libera grazie a Salvini e Invernizzi”

"Si sta avverando il sogno di vedere, finalmente, una Calabria libera e composta da persone che non hanno nulla a che vedere con la vecchia politica che ha distrutto la nostra regione. Finalmente, non più giochi di potere, lobby affaristiche, orticelli da coltivare, nomi triti e ritriti, ma l'apertura verso l'individuazione di volti nuovi, dalle dimostrate capacità professionali e senza alcun pregiudizio sia giudiziale che mentale. Persone oneste e trasparenti che vogliono bene a questa terra meravigliosa e difficile. Questo sogno che è rimasto nel cuore di tanti calabresi forse si sta avverando grazie a Matteo Salvini e Cristian Invernizzi che hanno abbandonato un linguaggio di prudente politichese ed hanno affermato, a chiare note, che bisogna voltare pagina. Gli ultimi avvenimenti hanno comprovato che la Lega intende cambiare totalmente e lasciarsi dietro le spalle un passato politico che ha, veramente, distrutto e depredato la Calabria. Un ventennio di disastri e di malagestione che ha portato la nostra regione agli ultimi posti in tutti i settori e che ha costretto tanti giovani ad andare via per poter trovare un posto di lavoro. Le migliori menti sono andate altrove con un evidente impoverimento intellettuale. Ora qualcosa forse cambierà! Certamente, le scelte non saranno facili, ma la sagacia e l'intelligenza del Commissario Invernizzi e del Segretario Nazionale Salvini porteranno a dei risultati positivi. L'aver eliminato soggetti che da oltre 20 anni sono sempre presenti nella scena politica calabrese è un gran passo avanti, che, però, dovrà essere colmato da opzioni oculate e precise: bisognerà guardare alle professioni, alla cosiddetta società civile, alla storia delle persone e individuare chi ha già costruito positivamente nella propria vita con azioni tangibili, chi ha dimostrato sul campo onestà, trasparenza e capacità, chi ha innalzato una barriera insuperabile contro il malaffare, chi ha avuto anche brevi esperienze amministrative, chi non si è legato a carrozzoni clientelari del passato. In conclusione, persone libere e che della propria vita hanno lasciato tracce e segni tangibili. Un cambiamento a 360 gradi della politica calabrese che può rappresentare una rivoluzione e nello stesso tempo la rinascita della Calabria". Lo affermano in una nota Giacomo Saccomanno - Giusy Zungri - Enzo Cusato - Alex Gioffrè (Consiglieri Comunali Lega di Rosarno).

Dettagli Creato Sabato, 28 Settembre 2019 12:50