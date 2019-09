Camionista investito nel Bolognese, collega reggino arrestato per omicidio

E' stato arrestato per omicidio volontario l'autotrasportatore che, in mattinata, ha travolto e ucciso un collega 47enne nel piazzale dello zuccherificio Coprob di Minerbio (Bologna). Si tratta di Rocco Giulio Capria, 51 anni, nato a Impera e residente a Rosarno (Reggio Calabria). La misura e' stata eseguita nel pomeriggio dai carabinieri, in accordo con il Pm di turno in Procura Mariangela Farneti.

