"A-Ndrangheta", Siclari (FI): "Iniziativa lodevole questore Vallone per contrastare il crimine"

«L'iniziativa promossa dal Questore Dott. Vallone questa mattina non solo è lodevole ma merita un plauso particolare perché guarda alla nuova generazione con speranza e rinnovata fiducia. I giovani, sono loro i veri protagonisti di una società che vuole estirpare un male che ha incancrenito la nostra bellissima terra. Si parte dalle scuole con un progetto di rinascita che prevede la diffusione della cultura della legalità tra i giovani come strumento di prevenzione per contrastare la cultura mafiosa e criminale. Solo così, credendo e puntando sui giovani si può costruire e seminare la vera cultura, quella della legalità, che rende libero l'uomo e che permette la rinascita culturale, politica, economica e sociale del nostro territorio».

Il senatore forzista Marco Siclari commenta con un plauso a Maurizio Vallone, Questore di Reggio Calabria la presentazione del progetto "A-ndrangheta ~ Progettiamo Una Città Senza Crimine" Laboratorio degli studenti che «potrebbe essere un progetto pilota da esportare in tutte le scuole d'Italia. Grazie ancora a tutti coloro che contribuiranno alla riuscita di questo importante progetto».