Siderno (RC), al via laboratori espressivo-teatrali per i bambini a cura dell'insegnante Cetty Marino

Quattro appuntamenti calendarizzati dal 18 ottobre al 15 maggio nello spazio culturale "MAG. La ladra di libri" di Siderno coi laboratori curati dall'insegnante di scuola primaria Cetty Marino, abile a far partecipare i bambini presenti, prevedendo, per ogni evento, due momenti essenziali: le storie espressivo-teatrali e il gioco.

Il titolo, del resto, è emblematico: "Un volo...".

Si comincia venerdì 18 ottobre dalle ore 17 col tema "Un volo...tra storie di paura": storie di Natale, invece, in programma venerdì 13 dicembre; storie buffe sotto carnevale, ovvero venerdì 21 febbraio e "Un volo...tra storie vecchie e nuove" in occasione del laboratorio programmato per il 15 maggio.

Per informazioni e iscrizioni, si possono contattare i numeri 0964/401973 e 320/8526132.

Dettagli Creato Giovedì, 26 Settembre 2019 18:46