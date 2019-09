‘La via dei borghi’ riparte da Palizzi (RC)

Domenica 29 settembre riprende il cammino de La via dei borghi. Il progetto nato dalla collaborazione tra le associazioni Il giardino di Morgana e Kalabria Experience, riprende da Palizzi Superiore questa seconda parte della seconda stagione.

Il ricco programma, che si avvale dei patrocini del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana di Reggio, prevede:

Ore 09:15 Raduno e registrazione partecipanti presso piazza stazione di Palizzi Marina (lungo la SS106)

ore 09:45 Partenza con le proprie auto per Palizzi Superiore.

ore 10:15 Arrivo a Palizzi Sup. e inizio trekking urbano verso il Castello e discesa attraverso i vicoli caratteristici del borgo, i suoi palazzi, le vedute panoramiche,

ore 13:00 Degustazione a buffet di prodotti tipici Palizzesi presso l'Azienda "Taverna Altomonte"

ore 14:30 Visita ai caratteristici Catoji, la Chiesa Sant'Anna e l'antico mulino ad acqua nelle vicinanze del successivo Ponte dello Schiccio.

ore 15:30 Partenza da Palizzi superiore per il rientro.

Anche in questa tappa – si legge in un comunicato stampa dell'associazione Il Giardino di Morgana - si consolida il legame con i produttori del territorio come con l'azienda agricola Altomonte che sarà protagonista, con i suoi prodotti, della degustazione di giornata.

Confermata la collaborazione con 0964.biz ed il contest fotografico che si trasferisce per questa tappa, sul canale Instagram di Iuntamu, gruppo di interazione locale.