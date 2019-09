Reggio, successo per “Scirubetta per l’Hospice . Il gusto della solidarietà”

"Incredibile successo ieri di "Scirubetta per l'Hospice . Il gusto della solidarietà"

La città non ci sta!

Questa, la convinzione che ha motivato il giovane e vulcanico Bruno Monorchio, instancabile e tenace organizzatore dell'evento.

Egli ha lanciato (e vinto) una scommessa epica organizzando una manifestazione durata oltre dodici ore, patrocinata dal Comune e dalla città Metropitana, che ha coinvolto numerosissimi artisti i quali coralmente hanno voluto sostenere fortemente l'Hospice ed i suoi operatori.

La città non ci sta –dicevo- il Servizio di Cure palliative deve continuare ad operare con i suoi professionisti.

Una kermesse dove cantanti, ballerini, atleti, cabarettisti, pasticceri, associazioni, ed altre svariate forme di arte e di impegno sociale hanno animato gli stand ed il palco del chilometro piu' bello di Italia. Molti di loro avevano già partecipato in passato agli eventi di sensibilizzazione e promozione delle Cure Palliative, quando il nostro impegno all'esterno era spinto da motivazioni culturali e sociali e non legato ad una "lotta per la salvezza".

Una lotta condotta con il sorriso, senza polemiche, con la celebrazione della vita, dell'arte e dell'impegno sociale.

Una Woodstock tutta reggina partecipatissima, animata dalla ferma volontà di dimostrare che le Cure Palliative a Reggio ci sono, funzionano bene e l'intera città si appella a tutte le Istituzioni ed al loro senso di responsabilità perché tutelino un bene ed un diritto dell'intera comunità, nonchè tutti gli operatori che ne hanno finora garantito l'eccellenza.

Non sappiamo ancora cosa ci riserverà il futuro, quello che è certo, è che le emozioni, la solidarietà ed i forti segnali di incoraggiamento vissuti nella maratona di ieri, resteranno impressi nella storia dell'Hospice di Reggio Calabria e ci daranno la forza di continuare a lottare ed a sperare". Lo afferma in una nota Vincenzo Trapani Lombardo, Presidente della Fondazione Via delle Stelle.