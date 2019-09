Villa San Giovanni (RC), il 20 settembre un’occasione di partecipazione al circolo del Pd

"Come sancito alla festa dell'unita' di Ravenna dal segretario Zingaretti, i circoli del Pd sono impegnati nei territori in una rinnovata stagione di apertura alla cittadinanza, tesa alla comunicazione delle ragioni che hanno portato alla nascita del governo Conte 2, allo sviluppo dell'alleanza con il Movimento cinque stelle per resistere alla vera e propria aggressione portata innanzi dalla destra eversiva di Salvini e dei leghisti, tesa a stravolgere la democrazia parlamentare, a superare le competenze del presidente della repubblica, per imporre con le bugie e la carenza di informazione e conoscenza le "urne subito", con lo scopo esclusivo di ottenere quei "pieni poteri" funzionali alla trasformazione del sistema liberale italiano in una democratura stile putin, Orban, Erdogan.

Per dibattere insieme di queste tematiche, per raccogliere nuove adesioni, il circolo di Villa San Giovanni terra' la sua sede aperta (accanto alla casa comunale sulla via nazionale) venerdì 20 settembre, dalle ore 19.

I simpatizzanti, gli elettori, gli iscritti, i militanti, sono invitati a partecipare anche economicamente alle vicende del circolo cittadino offrendo un contributo per le spese di gestione". Lo scrive in una nota il circolo del Pd di Villa San Giovanni.