“L’attività editoriale”: al via da MAG il nuovo corso professionale a cura di Amalia Papasidero

"L'attività editoriale. È il titolo del corso organizzato dallo spazio culturale "MAG. La ladra di libri" di Siderno e dall'agenzia letteraria "Scrittura e dintorni" che prenderà il via giovedì 10 ottobre per concludersi il 7 novembre. Nei cinque pomeriggi di giovedì – le lezioni avranno luogo dalle 18,30 alle 20 – i partecipanti apprenderanno nozioni e tecniche su alcune attività basilari che precedono l'uscita di un libro, come correzione di bozze, editing, valutazione letteraria, impaginazione, e sulle fasi successive, come pubblicazione e promozione.

Il corso avrà luogo, come sempre, nei locali della libreria "MAG" in corso Garibaldi 281 a Siderno e saranno a cura dell'editor professionista Amalia Papasidero.

Dettagli Creato Mercoledì, 18 Settembre 2019 19:37