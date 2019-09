Reggio, attivato il servizio scuolabus per i residenti dell'area collinare: la soddisfazione dei Consiglieri Filippo Bova e Rocco Albanese

I dieci nuovi scuolabus messi a disposizione dell'Atam dal Comune di Reggio Calabria grazie ai fondi comunitari del Pon-Metro hanno consentito di dare maggiore concretezza al diritto allo studio sul territorio.

«Esprimiamo grande soddisfazione – osservano i consiglieri comunali Filippo Bova e Rocco Albanese –, perché grazie all'arrivo dei nuovi scuolabus saranno alleviati i notevoli problemi di molte famiglie di Ortì e frazioni limitrofe legati agli spostamenti da e verso gli istituti scolastici cittadini. A Ortì in particolare, si attendeva da anni l'attivazione del trasporto pubblico locale mirato agli studenti: l'anno scorso proprio quest'area è stata una delle poche a non potersene avvalere. Una criticità – mettono in rilievo i due consiglieri – adesso superata grazie all'impegno di Giuseppe Marino, Anna Nucera e Lucia Anita Nucera, gli assessori comunali titolari delle competenze in materia, naturalmente sotto la supervisione del sindaco Giuseppe Falcomatà, costantemente vicino agli abitanti di Ortì e delle frazioni adiacenti e alle loro esigenze».