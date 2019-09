La Prefettura di Reggio Calabria rende noto che, con provvedimento in data odierna, il Prefetto Massimo Mariani ha nominato il Viceprefetto Anna Aurora Colosimo, Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune di Melito Porto Salvo.

Con detto decreto è stato sospeso il Consiglio comunale di Melito Porto Salvo in conseguenza delle dimissioni del Sindaco divenute efficaci ed irrevocabili a termini di legge.

Al predetto Commissario sono stati attribuiti i poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta comunale.

