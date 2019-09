Gioia Tauro (RC), il 22 settembre gli attivisti del M5S al lavoro per il programma regionale

Gli attivisti calabresi del m5s , in vista delle prossime elezioni regionali, si ritroveranno il 22 settembre a Gioia Tauro per proseguire il lavoro sul programma iniziato domenica scorsa.

"Con il supporto di alcuni portavoce eletti in Calabria alla Camera e al Senato,presenti giorno 1 settembre a Lamezia terme (non tutti presenti causa crisi di governo), gli attivisti hanno iniziato a lavorare per stilare un programma volto ad individuare le esigenze dei cittadini nei vari territori e contesti.

La Calabria, che ricordiamo essere l'unica regione a non avere né un consigliere regionale né un sindaco pentastellato, ha bisogno del contributo di tutti i cittadini onesti attivi sul territorio, che si riconoscono nei principi del movimento, per invertire lo stato di abbandono che vive la nostra regione e che ci porta ad essere fanalino di coda per la qualità della vita.

Vi aspettiamo numerosi dalle 9,00 di domenica 22 settembre presso il Residence Fondacaro in via Pitagora - Gioia Tauro , per continuare a lavorare sul programma con l"obiettivo comune di riuscire a dare risposte alle troppe problematiche irrisolte della nostra Calabria". Lo scrivono gli attivisti calabresi dl M5S.

