"Si sblocca la situazione della SP1 che collega Locri e Gerace"

Dopo le varie iniziative di protesta e di proposta avviate dai Comuni di Locri e Gerace in merito alla grave situazione della SP1, il Prefetto di Reggio Calabria, dimostrando grande sensibilità per le gravi criticità che attanagliano la Locride, ha convocato un vertice in Prefettura lo scorso 4 settembre.

All'importante incontro - si legge in un comunicato stampa del Comune di Locri - hanno partecipato, oltre allo stesso Prefetto di Reggio Calabria, il Sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, il Sindaco di Gerace, Giuseppe Pezzimenti, con il tecnico comunale, Domenico Romeo, il Dirigente del Settore Viabilità della Città Metropolitana, Ing. Benestare ed il rappresentante della Protezione Civile.

Il confronto è stato utile per chiarire che la SP1 presenta numerose interruzioni e criticità oltre ai tratti di strada ricadenti nelle contrade di Barbara e Puzzello.

Il Prefetto, stimolato dalle preoccupazioni manifestate dai due sindaci e dalle rispettive amministrazioni, ha invitato le parti ad un sopralluogo urgente lungo la SP1.

Lo scorso martedì 10 settembre si è svolto un sopralluogo operativo con la presenza dei sindaci e dei rappresentanti tecnici dei due enti interessati, nonché della Città Metropolitana, che ha competenza sull'arteria stradale interessata ai fenomeni di frana e smottamento.

Il dirigente Ing. Lorenzo Benestare ha garantito una soluzione immediata per le criticità di contrada Gabella e contrada Scopatavole, i cui lavori di ripristino inizieranno nel prossimo mese di ottobre.

Diversa la situazione delle contrade Puzzello, Barbara e San Filippo dove è previsto un intervento strutturale di €1.200.000,00, finanziato dalla Protezione Civile, e per il quale i sindaci sollecitano una procedura d'urgenza essendo trascorsi 3 anni dagli eventi calamitosi che hanno cagionato le situazioni franose con disagio per gli abitanti dei due importanti centri della Locride, con ricadute fortemente negative per i flussi turistici diretti a Gerace.

Il Prefetto di Reggio Calabria, comprendendo bene l'importanza della questione sollevata dai sindaci, ha riconvocato - si legge ancora nel comunicato stampa del Comune di Locri - le parti per il prossimo lunedì 16 settembre, per continuare a monitorare la situazione e per definire una sorta di cronoprogramma atto al ripristino della fondamentale ed indispensabile strada di collegamento tra la città di Gerace e la Locride.

Apprezzamento da parte dei sindaci Calabrese e Pezzimenti per l'intervento pragmatico del prefetto di Reggio Calabria che con la propria decisa azione ha dato un importate impulso ad una situazione che crea preoccupazione, imbarazzo e disagio per i due importanti centri della Locride.