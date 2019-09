Villa San Giovanni (RC), assistenza bambini disabili: Marziale ringrazia l'Amministrazione Comunale

"Ringrazio l'amministrazione comunale di Villa San Giovanni, guidata dal sindaco Giovanni Siclari, per avere inteso comunicare al mio Ufficio che i bambini disabili avranno, dall'1 ottobre prossimo e per tutta la durata dell'anno scolastico, l'assistenza loro dovuta. Ciò dovrebbe costituire una prassi consolidata, purtroppo però così non è in troppe parti del nostro territorio".

Lo dichiara il sociologo Antonio Marziale, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria, che aggiunge:

"Ho trascorso l'intera estate sollecitando gli attori istituzionali, ossia le amministrazioni comunali, ad occuparsi dei bambini disabili per tempo, già da maggio/giugno, e non attendere la fine dell'estate per attivare le procedure previste. Così come - continua il Garante - ho chiesto ai prefetti di tutte e cinque le province di monitorare la situazione e impedire che questi piccolini debbano rimanere a casa".

"La scuola è un'agenzia aggregante e inclusiva per ogni bambino, soprattutto per quelli aventi diritto ad assistenza - evidenzia Marziale - pertanto a nessuno è dato di impedire che ciò avvenga. Chi, per una ragione o per un'altra, impedisce che ciò avvenga si assume una responsabilità enorme, che non può e non deve continuare a passare inosservata. Invito - conclude il Garante - i genitori dei bambini disabili a voler segnalare eventuali e scongiurabili impedimenti perché un diritto negato ad un bambino bisognoso lede non soltanto lui, bensì alla società in cui vive. Basta nutrirsi di belle parole e slogan ad effetto".