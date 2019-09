Reggio, l'associazione "Attendiamoci" partecipa attivamente alle celebrazioni mariane

"Venerdì 13 settembre, dalle ore 18:00, la Casa dei Giovani resterà aperta a servizio della cittadinanza intera: punto strategico d'incontro, appoggio e ristoro lungo il pellegrinaggio dei fedeli verso la vicina Basilica dell'Eremo, sede della Venerata Effigie.

Alle ore 19:30 è organizzato un momento di preghiera presieduto da don Valerio Chiovaro con un mini pellegrinaggio dalla Casa dei Giovani fino alla Basilica dell'Eremo". Lo rende noto l'associazione "Attendiamoci" in una nota.

"Sabato 14 settembre, dalle ore 8:00 l'Effigie verrà accompagnata processionalmente in Città e la Casa dei Giovani resterà aperta per l'atteso momento della "consegna" via C. Portanova intorno alle ore 8:30.

Sarà una occasione offerta ai giovani della città perché possano, confidando nella preghiera, divenire strumento di speranza per la nostra terra, affidando ad una Madre attenta e consolatrice le tribolazioni di questo momento".